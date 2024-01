Pescador morre ao entrar e se afogar em represa no norte do Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um pescador de 51 anos morreu vítima de afogamento na manhã desta sexta-feira (12) após entrar na Represa Capivara, em Primeiro de Maio, no norte do Paraná. De acordo com informações, o acidente aconteceu em um pesqueiro. Identificado como Valdecir Lima, o homem era morador de Londrina e tinha uma chácara na região.

continua após publicidade

Uma testemunha relatou que viu Valdecir mergulhando e voltando para a superfície diversas vezes. Ao perceber a movimentação suspeita, a testemunha gritou e aguardou alguma resposta. Quando o pescador não apareceu mais, chamou as autoridades e pessoas que estavam no local, porque não sabe nadar.

- LEIA MAIS: Pescador morre e outros dois ficam feridos após ataque de abelhas

continua após publicidade

Um primo de Valdecir tentou alcançá-lo usando uma vara de bambu. Conforme relatos, essa teria sido a última vez que o homem colocou a cabeça para fora da água antes de afundar. “Minha solidariedade aos familiares. Uma pena a gente não ter conseguido prestar um socorro mais rápido”, lamentou a testemunha.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou buscas por quase duas horas até o corpo ser localizado. “Na verdade, água é bem traiçoeira. Todos os tipos de água. Mesmo tendo agilidade ou conhecimento da natação, mesmo assim corre o risco de se acidentar”, explicou o soldado Chagas que participou das buscas.

A família de Valdecir informou que ele não sabia nadar. No local em que ele estava ficaram as varas e a roupa dele.

Fonte: informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News