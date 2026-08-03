Pescador morre afogado no Rio Paraná após acidente durante pescaria
Acidente aconteceu no último sábado (1º) e o corpo foi localizado pelos bombeiros após intenso trabalho de mergulho
Um pescador de 65 anos, morador de Maringá, morreu afogado no Rio Paraná, na região de Querência do Norte, no noroeste do estado. O corpo de João Batista Porto foi localizado pelo Corpo de Bombeiros no fim da tarde do último sábado (1º), nas proximidades da Ilha do Boi, após o idoso sofrer um acidente enquanto pescava. O sepultamento da vítima foi realizado no fim da tarde desta segunda-feira (3), no Cemitério Parque, em Maringá.
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No momento do acidente, João estava acompanhado de um amigo na embarcação. Embora as autoridades ainda não tenham confirmado a causa exata da queda, pescadores que auxiliaram nas buscas relataram que o idoso teria se enroscado na corda ao tentar soltar a poita do barco. A principal suspeita é de que ele tenha sido puxado para o fundo do rio, não conseguindo retornar à superfície.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h de sábado para iniciar as operações de resgate. Os trabalhos de varredura e mergulho se estenderam ao longo de todo o dia e foram severamente dificultados pela forte correnteza característica daquele trecho do rio. Após a localização, o corpo foi levado até o Porto 18 e passou pelos procedimentos iniciais da Polícia Científica de Loanda, sendo posteriormente encaminhado para a sede do órgão, em Paranavaí, antes de ser liberado à família.