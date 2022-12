Pescador encontra corpo em Guaratuba; litoral registra 4ª morte

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, a vítima teria entre 20 e 30 anos e usava bermuda e camiseta branca

O corpo de um rapaz foi localizado no mar da praia de Guaratuba, no Litoral do Paraná, por volta das 8h desta quarta-feira (28), nas proximidades da Ilha do Rato. De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, a vítima teria entre 20 e 30 anos e usava bermuda e camiseta branca.

continua após publicidade .

O cadáver foi levado até a Base Náutica, em Matinhos, onde o Instituto Médico Legal (IML) é aguardado para a realização dos procedimentos de identificação. A Polícia Científica poderá constatar as possíveis causas da morte.

Com esta ocorrência, a temporada chega a quatro mortes por afogamento no Litoral do estado. O primeiro caso foi na Baía de Paranaguá, no último dia 22, quando morreu o adolescente Luiz Fellype Tonete de Oliveira, de 15 anos, após a canoa que ocupava naufragar na Baía de Paranaguá.

continua após publicidade .

Outros dois afogamentos aconteceram na última segunda-feira (26), na Praia Brava de Caiobá, e no balneário Junara, ambos em Matinhos. Os corpos foram localizados nesta terça-feira (27).

Um deles é do estudante Ruan Vitor Pires, 18, morador de Curitiba. O outro é de Pedro Otávio Ribeiro, 21.





Siga o TNOnline no Google News