Personal trainer morre vítima de infarto aos 29 anos no PR

A morte do personal trainer e professor de educação física Jean Euflausino, de Maringá, causou comoção no último domingo, dia 10 de outubro. Ele foi vítima de um infarto. Jean havia comemorado o aniversário de 29 anos na última sexta-feira (8), com a família.

Formado pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), Jean dava aulas em três instituições de ensino municipais: escolas Professor José Galetti e Dr. Helenton Borba Cortes e Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) José Pacheco.

A esposa de Jean, a jornalista Gabriela Cadamuro Euflausino, lamentou a morte do marido por meio de carta aberta publicada nas redes sociais. No texto, a jovem relata que o casal pretendia ter filhos no ano que vem. Leia na íntegra:

“Carta aberta ao grande amor da minha vida. Jean, agora é 3:30 da manhã, você se foi às 19h e eu ainda não entendi o que aconteceu. Minha ficha não caiu. Você foi a melhor coisa que eu poderia ter na vida. Fui completamente feliz ao seu lado e realizada. Pude sorrir diariamente e acordar ao lado de uma pessoa que só via o melhor em mim. Obrigada por me salvar tantas vezes e desculpa por não conseguir te salvar, eu juro que tentei.

Tem tanta gente me mandando mensagem, dizendo que não acredita, que sempre via nosso amor e acompanhava nosso casamento e achava tão lindo… e era. Você é o grande amor da minha vida. Temi que um dia isso acontecesse e esse dia chegou, agora eu to perdida sem você. Amor, íamos engravidar no começo do ano e eu tava tão feliz por nós. Falei hoje com vc sobre isso, sobre o nome que, DO NADA, eu queria e nem tava na nossa lista. Eu to com medo da hora que eu acordar disso, que eu viver a realidade sem você, que eu perceber que não vou mais ouvir seu eu te amo, que não vou mais te tocar ou sentir seu cheiro, eu não sei como viver sem vc, mas infelizmente agora vou ter que aprender.

Obrigada pela família que vc me deu, obrigada pelos pais e pelas irmãs que vc colocou na minha vida, eu amo tanto sua família e eu não sei o que fazer sem eles. Eu prometo que vou ser forte, por vc, por tudo o que vc representou pra mim, por tudo p que vc foi na minha vida, por todo o amor que vc me deu, obrigada por esse amor. Ser amada por vc foi a melhor sensação do mundo. Amor, por favor, me ajude. Eu não sei o que vou fazer mas eu preciso muito de forças pra continuar. Eu preciso muito. O Peter te ama tanto!!!!! Vamos morrer de saudades todos os dias. Você foi, é e sempre será o melhor homem do mundo. Eu te amo pra todo sempre.”

Amigos do casal lamentaram a perda na publicação da jovem. “Era lindo de ver o amor, a cumplicidade e o respeito entre vocês. Jean com certeza fará muita falta. Peço muito a Deus que ele possa amparar seu coração… seja forte. Estamos junto com você”, comentou Luciane Pimentel. “Amiga eu não tenho nem palavras, não consigo mensurar o que você está sentindo nesse momento, sinto demais pela perda, estamos aqui”, comentou Isa Angioletto.

Informações são do GMC Online.