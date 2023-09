Personal trainer morre em acidente no Paraná 12 dias após se casar

O personal trainer Hélio Jacinto da Silva morreu 12 dias depois de se casar. Ele foi vítima de um grave acidente entre uma moto e uma caminhonete na última sexta-feira (22), em Umuarama, no noroeste do Paraná.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Família é baleada após entrar em propriedade rural por engano no PR

Nas redes sociais, a esposa de Hélio homenageou o marido com uma mensagem emocionante de despedida.

continua após publicidade

“Meu dia mais feliz e o mais triste da minha vida em duas semanas”, escreveu. Ela também agradeceu as mensagens de carinho que os amigos enviaram.

Silva foi sepultado neste domingo (24) em Cruzeiro do Sul, no interior do Paraná.

Outra morte

Show de Roberto Carlos em Guarapuava neste domingo (24) é adiado

continua após publicidade

O show que o cantor Roberto Carlos realizaria em Guarapuava, região central do Paraná, foi adiado devido à morte de sua secretária de longa data, Carmosina Silva, mais conhecida como Carminha. A equipe do cantor confirmou a notícia e anunciou o adiamento do show.

Carminha, que trabalhou com o artista por quase 40 anos, faleceu em casa, na Urca, zona sul do Rio de Janeiro. Ela foi diagnosticada com Alzheimer há mais de uma década e precisou se afastar dos trabalhos ao lado do cantor. Roberto Carlos havia cedido um apartamento no prédio em que mora no Rio de Janeiro para que Carminha pudesse contar com apoio de home care.

A ex-secretária era muito querida pela mãe de Roberto Carlos, Laura Braga, e chamada de “anjo da guarda” pelo cantor. Ela ficou famosa entre os fãs do rei por ser quem recebia os presentes e os fazia chegar nas mãos do artista.

continua após publicidade

A assessoria de imprensa do artista informou que “por motivos de força maior” o show precisou ser adiado. “Em breve informaremos a nova data do show, no Centro de Eventos Cidade dos Lagos”, informou a equipe de Roberto Carlos.

Com informações: Ric Mais

Siga o TNOnline no Google News