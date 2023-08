Personal trainer é preso com grande quantidade de anabolizantes; veja

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na tarde desta terça-feira (22), um personal trainer, de 26 anos, foi preso em Maringá com uma grande quantia de anabolizantes.

continua após publicidade

O professor de Educação Física estava com uma motocicleta Kawazaki ninja, na cor preta e verde, fazendo vendas dos anabolizantes para fisiculturistas da região, segundo investigações.

- LEIA MAIS: Motociclista morre após grave acidente no Contorno Sul de Maringá

continua após publicidade

De acordo com a polícia, os investigadores monitoravam o suspeito quando o mesmo realizava uma entrega. Próximo à Avenida Paranaguá, foi realizada a abordagem do personal, encontrando então frascos de nandrolona e comprimidos de testosterona na mochila do homem.

Já na casa do indivíduo, localizada na Rua Jangada, foram apreendidos mais frascos de testosterona, comprimidos de oxandrolona, nandrolona e somatropina (conhecido como GH). Além de tudo isso, havia uma porção de shank (supermaconha). A motocicleta também foi apreendida.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

continua após publicidade

A Polícia Civil destaca que a venda e uso de anabolizantes para fins estéticos ou para aumentar o rendimento esportivo é proibido, sem contar que é um grande risco à saúde.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a carceragem da 9ª Subdivisão Policial de Maringá/PR, onde encontra-se à disposição da Justiça.

Siga o TNOnline no Google News