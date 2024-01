Personal trainer do Paraná morre vítima de infarto aos 31 anos

O personal trainer Danilo de Campos de 31 anos de idade morreu em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, vítima de um infarto.

Segundo a esposa de Danilo, Daniela Kuhn, horas antes de morrer o homem foi sozinho a um hospital relatando mal-estar no estômago. De acordo com a viúva, o marido não tinha problemas de saúde aparentes. Na rotina do jovem, estavam exercícios de musculação seis vezes na semana e dieta orientada por nutricionista. A morte aconteceu no último sábado (30).

"Levava uma vida extremamente saudável, havia feito uma consulta de rotina com o cardiologista há 6 meses para exames de check-up e estava tudo bem. Ele fazia dieta orientada por um nutricionista, treinava musculação seis vezes na semana e fazia 'cardio' em jejum diariamente ao acordar".

Ainda segundo Daniela, o marido consumia whey protein (proteína do soro do leite), creatina e compostos para pré-treino – itens de consumo comuns entre frequentadores de academia. Ela também usa os produtos.

Daniela contou, ainda, que a explicação que a família recebeu sobre o caso de Danilo é que o mal-estar no estômago dele foi reflexo do coração, que estava muito acelerado.

