Perseguição termina com suspeito morto após invadir faculdade em Londrina (PR)

Motorista ignorou ordem de parada e iniciou fuga pela rodovia Celso Garcia Cid. Ele perdeu o controle e invadiu a faculdade com o carro

Um homem morreu em um confronto com policiais militares do Batalhão de Choque na manhã desta quinta-feira (20), em Londrina, no norte do Paraná. O confronto ocorreu nas dependências da Faculdade Positivo, localizada às margens da PR-445, a rodovia Celso Garcia Cid, na região sul da cidade, após o motorista perder o controle do veículo durante uma fuga e invadir a instituição de ensino.

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De acordo com as informações preliminares, o caso teve início quando o suspeito desobedeceu a uma ordem de parada durante uma tentativa de abordagem. A recusa deu origem a uma perseguição pela rodovia. Em meio à fuga, o homem perdeu o controle da direção do automóvel roubado, invadiu o espaço da faculdade com o carro. O suspeito entrou em confronto com a polícia, foi atingido por disparos e morreu no local.

Equipes da Polícia Militar e do Siate foram mobilizadas para atender à ocorrência. Durante a ação, uma jovem precisou de atendimento médico após passar mal em razão do susto causado pela movimentação policial. A jovem não foi atingida por disparos e não apresentava ferimentos causados por arma de fogo.

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O acesso à universidade e a área próxima ao local foram isolados pelas forças de segurança para que os procedimentos necessários fossem realizados.

Segundo a PM, ele era suspeito de furtar estepes de veículos e vinha sendo monitorado pela corporação.

Em nota oficial, a Universidade Positivo lamentou o ocorrido e informou que todos os protocolos de segurança foram acionados. Confira:

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"A Universidade Positivo Londrina informa que, diante de uma ocorrência policial externa que, lamentavelmente, alcançou as dependências do campus, acionou imediatamente seus protocolos de segurança e prestou todo o suporte necessário às autoridades competentes.

Nenhum aluno, professor, colaborador ou integrante da comunidade acadêmica ficou ferido, e todos estão em segurança. Assim que a situação foi identificada, as medidas previstas para esse tipo de ocorrência foram adotadas, incluindo o isolamento da área e a atuação em total cooperação com as forças de segurança.

As atividades acadêmicas regulares serão retomadas após a liberação do campus pelas autoridades, prevista para as 18h.

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Em razão da sensibilidade do ocorrido, a instituição disponibilizará apoio à comunidade acadêmica e reforça que a segurança, a proteção e o bem-estar de todos são prioridades."