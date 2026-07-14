Perseguição policial na BR-369 termina com suspeito morto e grande apreensão de drogas

Um homem morreu após um confronto armado com policiais militares no final da manhã desta terça-feira (14), na rodovia BR-369, no trecho que divide os municípios de Ibiporã e Jataizinho, no Norte do Paraná.

A troca de tiros ocorreu logo após uma intensa perseguição policial que começou quando o motorista, que transportava uma grande quantidade de maconha em um carro clonado, desobedeceu a uma ordem de parada e chegou a furar um bloqueio montado na rodovia.

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A ocorrência teve início no Contorno Norte de Ibiporã, quando uma equipe de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam/Choque) desconfiou de um Volkswagen Virtus e constatou que as placas não correspondiam ao modelo do veículo, confirmando a clonagem.

Ao receber a ordem de parada dos policiais, o condutor iniciou uma fuga em alta velocidade e seguiu em direção à base da Polícia Rodoviária Federal (PRF), localizada próxima à ponte sobre o Rio Tibagi. No local, o homem furou o cerco montado pelos agentes federais e jogou o veículo contra um dos patrulheiros, que quase foi atropelado.

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A fuga terminou alguns quilômetros adiante, quando o motorista perdeu o controle do automóvel, rompeu uma cerca de proteção à margem da rodovia e colidiu violentamente contra uma árvore em um descampado. Mesmo ferido devido ao impacto do acidente, o suspeito desceu do carro empunhando uma arma de fogo e disparou contra os policiais militares que faziam o acompanhamento tático.

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No revide da equipe do Choque, o homem foi baleado e morreu no local antes mesmo da chegada das equipes de socorro médico.

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Durante a vistoria realizada no Virtus acidentado, os policiais encontraram dezenas de tabletes e tijolos de maconha organizados no porta-malas e no interior do veículo.

A área do confronto foi isolada para o trabalho dos peritos criminais, e o corpo do suspeito, que ainda não foi identificado oficialmente pelas forças de segurança, foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina. Tanto o veículo clonado quanto a carga de entorpecentes foram apreendidos e levados para a delegacia de polícia da região.

Com informações de Tarobá.