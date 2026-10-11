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MARINGÁ

Perseguição na BR-376 termina com suspeito ferido e 320 kg de maconha apreendidos

Homem ignorou ordem de parada, colidiu contra uma caminhonete e caiu de uma altura de seis metros ao tentar escapar a pé

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Perseguição na BR-376 termina com suspeito ferido e 320 kg de maconha apreendidos
Autor Drogas foram encontradas em veículo pela polícia - Foto: PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 320 quilos de maconha, uma pistola 9mm e dezenas de munições na noite de sábado (10), em Maringá, após uma perseguição de 16 quilômetros pela BR-376. O motorista do veículo carregado com as drogas tentou fugir a pé após provocar um acidente, mas caiu de uma altura de cerca de seis metros em uma trincheira e acabou preso em flagrante.

-LEIA MAIS: Motorista e criança pulam de janela para escapar de ônibus escolar em chamas no PR

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A ocorrência teve início por volta das 22h20, no quilômetro 140 da rodovia, na região de Mandaguaçu. O condutor de um GM/Astra desobedeceu a uma ordem de parada da PRF e fugiu em alta velocidade. O acompanhamento tático seguiu até o perímetro urbano de Maringá, no quilômetro 156, em frente a um shopping. Nesse trecho, o suspeito perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e colidiu frontalmente com uma caminhonete Ford Ranger.

Após a batida, o homem abandonou o carro e tentou escapar a pé. Ao atravessar a pista para despistar os policiais, ele pulou o guard-rail de uma trincheira, sofrendo uma queda de até seis metros de altura que lhe causou ferimentos. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência socorreram o suspeito, que foi encaminhado sob escolta policial para um hospital da cidade para avaliação médica.

Durante a vistoria no automóvel acidentado, os agentes encontraram os fardos de maconha distribuídos pelos bancos e no porta-malas. Sob o banco do passageiro, foi localizada uma caixa com 44 munições de calibre .357 e uma pistola 9mm com numeração raspada, carregada com três cartuchos. As drogas, o veículo e o armamento foram recolhidos e entregues na Delegacia da Polícia Civil de Maringá, que dará prosseguimento às investigações.

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maringa PRF queimadas segurança pública transporte de drogas
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