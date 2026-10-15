Perseguição de 35 km a caminhão com drogas termina com casal baleado e veículos atingidos no PR

Uma perseguição policial de aproximadamente 35 quilômetros a um caminhão carregado com maconha terminou em tiroteio, na manhã desta quinta-feira (15), em Cascavel, no oeste do Paraná. A fuga frenética deixou um rastro de destruição por ruas da cidade e rodovias da região, resultando em um homem e uma mulher baleados, além da morte de um cachorro que estava na cabine do veículo. A megaoperação foi deflagrada após o motorista realizar ultrapassagens perigosas, provocar acidentes e desobedecer a diversas ordens de parada.

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O cerco teve início por volta das 8h30, quando as equipes de segurança identificaram o risco provocado pelo motorista e iniciaram o acompanhamento. Durante a tentativa de escapar, o condutor agiu de forma imprudente, furando bloqueios montados na BR-467 e na área do Trevo Cataratas. Ao longo do trajeto, o caminhão atingiu pelo menos cinco automóveis de passeio. A perseguição continuou pela BR-277, no sentido a Curitiba, e só chegou ao fim nas imediações da Ferroeste, quando o veículo de carga bateu, saiu da pista e parou no canteiro central.

Para conter o avanço do caminhão, os agentes de segurança efetuaram disparos que atingiram os ocupantes. Segundo o Corpo de Bombeiros, a passageira, de 26 anos, foi resgatada em estado grave, com duas a três perfurações. O motorista foi atingido na perna, sofreu escoriações e seu estado de saúde era considerado estável durante o socorro. Ambos foram encaminhados ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP). A cabine também abrigava dois cachorros: um deles foi baleado e morreu no local, enquanto o outro saiu ileso e foi resgatado por uma policial.

O desfecho da ocorrência exigiu extremo cuidado por parte das equipes de emergência. O caminhão desgovernado chegou a atingir a rede elétrica e sofreu o rompimento de dois tanques de combustível, criando um grave risco de explosão. Os bombeiros precisaram agir rapidamente aplicando espuma química para neutralizar os vazamentos e evitar um incêndio.

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No compartimento de carga do caminhão, foi localizada uma expressiva quantidade de maconha, que foi apreendida e encaminhada para pesagem oficial. A complexa ação integrada mobilizou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Militar, o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) e a Guarda Municipal. Por conta da operação de resgate e segurança, a BR-277 precisou ser parcialmente interditada no sentido à capital, mas o trânsito foi totalmente liberado após a conclusão dos trabalhos.