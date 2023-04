Perseguição acaba em grave acidente com 5 feridos no Paraná

Da Redação

Uma perseguição entre a Polícia Federal de Londrina e um veículo que transportava cigarros contrabandeados provocou um gravíssimo acidente em Astorga, norte do Paraná. O suspeito e outras quatro pessoas que estavam em um Gol, sofreram ferimentos. O acidente aconteceu por volta das 19h desta quarta-feira (26).

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi para o local e informou que a Polícia Federal de Londrina realizava acompanhamento a um veículo Honda HRV, que o condutor desobedeceu à ordem de abordagem no entroncamento da PR-454 com a PR 218 em Astorga e fugiu em alta velocidade.

Ainda conforme a PRE, na estrada de acesso ao distrito de Santa Zélia, o suspeito perdeu o controle da direção e bateu contra o Gol que seguia no sentido contrário. Os veículos ficaram completamente destruídos.

No Gol estavam quatro pessoas, todas ficaram gravemente feridas. O motorista, que estava em fuga, também sofreu ferimentos. Equipes da Defesa Civil de Astorga, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu) socorreram as vítimas e foram levadas para hospitais da região.

De acordo com a PF, o veículo não estava com suas placas oficiais, além de ter sido encontrado no seu interior outro par de placas. O motorista que foi preso é morador de Rolândia, de 34 anos, após alta médica foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio por ter assumido os riscos de causar a morte em razão de sua forma de condução do veículo na evasão; além do crime de contrabando de cigarros e de adulteração de sinal identificador do veículo.

Foi autuado em flagrante na Delegacia da PF em Maringá e encaminhado para a Cadeia Pública dessa cidade, à disposição da Justiça Federal de Maringá/PR. Possui antecedentes criminais, condenado inclusive por crime de trânsito no ano de 2016 a 1 ano e 2 meses de prisão.

A Delegacia da PF em Londrina se solidariza às vítimas e familiares do lamentável acidente, as quais foram socorridas de forma pronta pela equipe de socorristas do Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Militar do Paraná, além da própria equipe da PF que visualizou o acidente e prestou os primeiros atendimentos.

