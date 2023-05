Pernambucano é espancado até a morte no Paraná; polícia investiga caso

Da Redação

Um homem de 42 anos foi espancado e apedrejado até a morte no bairro Rocio I, em Palmeira, região dos Campos Gerais do Paraná, na madrugada deste domingo (21). De acordo com a Polícia Militar (PM), o corpo da vítima, natural de Olinda (PE), foi encontrado por moradores na rua Nossa Senhora do Rocio por volta das 3 horas da manhã.

Informações preliminares dariam conta de que ele ainda estava com vida, mas após a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o óbito acabou constatado.

Segundo os policiais que registraram a ocorrência, além dos ferimentos causados pelas agressões, havia uma lesão na cabeça, esta que teria sido causada por uma pedra. O Instituto de Criminalística esteve no local e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), onde seria realizada uma perícia detalhada.

A Polícia Civil já está investigando o caso e buscará imagens de câmeras da segurança da região, já que os moradores disseram não ter escutado nenhuma movimentação estranha ou visto o veículo onde estariam os criminosos.

Com informações do portal aRede.

