Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
INUSITADO

Perna amputada de idoso ganha nota de falecimento e cerimônia de sepultamento no PR

O procedimento, que incluiu uma cerimônia simbólica e uma mensagem sentimental divulgada na Internet chamou a atenção

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 20:49:14 Editado em 24.07.2026, 23:46:41
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Perna amputada de idoso ganha nota de falecimento e cerimônia de sepultamento no PR
Autor Perna foi sepultada no Cemitério Municipal de Maringá na última quarta-feira (22) - Foto: Reprodução

A perna de um idoso de 73 anos que está internado e passou por um procedimento de amputação em um hospital de Maringá (PR), foi sepultada no Cemitério Municipal de Maringá na última quarta-feira (22) com direito a cerimônia de despedida e nota de falecimento,.

📰 LEIA MAIS: Atentado a tiros atinge 5 pessoas em Campo Mourão; 2 mortes confirmadas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O procedimento, que incluiu uma cerimônia simbólica e uma mensagem sentimental divulgada na Internet chamou a atenção e viralizou nas redes sociais da região. O idoso segue hospitalizado e em recuperação.

No Brasil, membros amputados não podem ser levados para casa, sendo o destino mais comum a incineração hospitalar. No entanto, a legislação permite o sepultamento, desde que solicitado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

Para que o sepultamento seja realizado, o hospital deve emitir um relatório cirúrgico detalhando o procedimento. Não é emitida uma certidão de óbito tradicional, já que o paciente continua vivo, mas sim um documento que autoriza o sepultamento da parte do corpo.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Curiosidades direitos médicos maringa NOTÍCIAS SAÚDE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV