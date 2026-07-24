Perna amputada de idoso ganha nota de falecimento e cerimônia de sepultamento no PR

O procedimento, que incluiu uma cerimônia simbólica e uma mensagem sentimental divulgada na Internet chamou a atenção

A perna de um idoso de 73 anos que está internado e passou por um procedimento de amputação em um hospital de Maringá (PR), foi sepultada no Cemitério Municipal de Maringá na última quarta-feira (22) com direito a cerimônia de despedida e nota de falecimento,.

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O procedimento, que incluiu uma cerimônia simbólica e uma mensagem sentimental divulgada na Internet chamou a atenção e viralizou nas redes sociais da região. O idoso segue hospitalizado e em recuperação.

No Brasil, membros amputados não podem ser levados para casa, sendo o destino mais comum a incineração hospitalar. No entanto, a legislação permite o sepultamento, desde que solicitado.

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Para que o sepultamento seja realizado, o hospital deve emitir um relatório cirúrgico detalhando o procedimento. Não é emitida uma certidão de óbito tradicional, já que o paciente continua vivo, mas sim um documento que autoriza o sepultamento da parte do corpo.



