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Período para lances em leilão de 92 veículos oficiais do Estado está aberto

Interessados podem fazer lances até 14 de outubro e conferir os carros presencialmente até esta quinta-feira (08)

Escrito por Da Redação
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Período para lances em leilão de 92 veículos oficiais do Estado está aberto
Autor Foto: aen

A população já pode fazer lances no leilão de veículos oficiais do Governo do Estado. O período começou nesta segunda-feira (05) e vai até 14 de outubro. Os 92 itens que serão leiloados estão disponíveis para visitação. Os interessados podem conferir os lotes 11 a 75 nesta terça e quarta-feira (6 e 7), em Curitiba, e os lotes 76 a 92 na quinta-feira (8), em Maringá.

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Todos os veículos são classificados como recuperáveis, com lances iniciais a partir de R$ 1.636,50 (lote 79). Entre os itens estão modelos como Toyota Hilux, Chevrolet Equinox, Volkswagen Saveiro e Volkswagen Amarok.

Para participar do leilão, regido pelo edital Edital nº 15/2026, é necessário realizar inscrição prévia por meio do site Leilões Paraná, no link https://leilaopublico.paas.pr.gov.br.

Por ser conduzido por um servidor público, este leilão não terá a cobrança da comissão de 5% destinada ao leiloeiro. O pagamento deve ser efetuado em até dois dias úteis após o encerramento do leilão eletrônico.

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Os leilões de veículos oficiais do Estado são coordenados pela Secretaria da Administração e da Previdência (Seap), através do Departamento de Transporte Oficial (Deto).

NOVO PORTAL - O Leilão nº 15/2026 é o primeiro a utilizar o novo portal de leilões oficiais do Estado, desenvolvido em parceria com a Celepar. Mais moderno, o novo portal inclui uma interface que facilita a visualização dos lotes, reunindo de forma mais organizada as informações, descrições e fotografias dos veículos disponíveis para arrematação.

Entre as principais funcionalidades está a possibilidade de o comprador acompanhar e realizar lances simultaneamente em diferentes lotes, ampliando a dinâmica de participação. O sistema também permite acompanhar de forma mais clara e transparente o encerramento de cada lote, oferecendo ao usuário maior segurança e visibilidade durante a disputa.

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Confira locais, datas e horários de visitação dos lotes:

  • Lotes 11 a 75
  • Local: Curitiba (Pátio do DER – Rua José Veríssimo, nº 467, Bairro Alto)
  • Data: 06 e 07/10, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h
  • Lotes 76 a 92
  • Local: Maringá (Pátio da UEM – Avenida Colombo, nº 5790, Zona 7)
  • Data: 08/10, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.
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Curitiba Governo leilão maringa PARTICIPAÇÃO transparência Veículos
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