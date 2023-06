Perigo: incêndio em caminhão com combustível interdita BR-277

Um caminhão tanque, carregado com combustível, pegou fogo na rodovia BR-277, no início da tarde desta quarta-feira (21), e a pista foi totalmente interditada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O bloqueio foi feito no quilômetro 135, em Balsa Nova, no Paraná.

De acordo com a corporação, a rodovia está interditada nos dois sentidos e, até o momento desta publicação, não há previsão de liberação. Conforme informações iniciais, o caminhão estaria transportando etanol.

Ainda não há informações sobre a causa das chamas. A ocorrência foi registrada por volta das 13 horas, e o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar apoio às equipes da PRF e se dirigem para o local.

Matéria em atualização. Em breve mais informações

