Perícia encontra sêmen e sangue nas unhas de mulher morta após sair de casa noturna no PR

Dois novos laudos produzidos pela Polícia Científica do Paraná indicam a presença de sangue humano nas unhas de Maria Fernanda Naiser Fragais, de 43 anos, e a constatação de sêmen em amostras coletadas na região íntima da vítima. A mulher foi encontrada morta em uma valeta no bairro Pinheirinho, em Curitiba, dias após ter desaparecido na saída de uma casa noturna local. Os documentos com os exames foram oficialmente anexados ao processo investigativo para auxiliar o trabalho das autoridades policiais.

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A identificação do sangue sob as unhas das duas mãos sugere que a vítima pode ter tentado se defender ou travado uma luta corporal antes do crime. Por sua vez, a confirmação do material seminal nas amostras biológicas demonstra a ocorrência de ato sexual, embora o laudo técnico por si só não comprove se o ato envolveu violência. A confirmação da dinâmica dos fatos e a identificação do autor cabem agora à Polícia Civil, que aguarda o resultado do confronto de perfis genéticos para saber se o material pertence ao suspeito do crime.

Outras análises preliminares divulgadas anteriormente apontaram que Maria Fernanda morreu por asfixia mecânica, provocada por estrangulamento ou esganadura. A vítima, que estava em Curitiba para visitar parentes, desapareceu na madrugada de 13 de setembro. Imagens registradas por câmeras de segurança mostraram a mulher deixando o estabelecimento noturno na companhia de Joanderson Santos Silva, de 26 anos, o qual se tornou o principal investigado pelo homicídio.

O corpo foi localizado dois dias depois da notificação do desaparecimento, na mesma região do bairro Pinheirinho. Apontado como a última pessoa a ter contato com a vítima, Joanderson teve a prisão decretada e foi detido no estado de São Paulo durante uma ação integrada entre as Polícias Civis dos dois estados. A investigação prossegue cruzando as evidências dos laudos com relatos de testemunhas e gravações do circuito de segurança para elucidar totalmente as circunstâncias do assassinato.

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