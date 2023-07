Perícia do IML não identifica causa de morte de menino de 2 anos

O laudo de necropsia realizado no corpo do menino Thiago Vinícius Rocha, de 2 anos, que desapareceu no dia 10 de junho, e foi encontrado morto em uma área a cerca de 9 quilômetros do Parque Daisaku Ikeda, na zona sul de Londrina, não conseguiu identificar a causa da morte do menino.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (28), pela DHPP (Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa) da 10ª Subdivisão Policial de Londrina.

Com a divulgação da perícia, a pergunta sobre a causa de morte do bebê Thiago continua em aberto. No entanto, apesar de não esclarecer o mistério, o exame também não identificou sinais de violência no corpo do menino.

De acordo com o delegado João Reis, a suspeita mais plausível a partir das investigações, é que a criança tenha morrido vítima de afogamento. As investigações ainda vão continuar para que seja possível descobrir como o corpo do menino foi parar dentro do rio. Tanto a mãe do menino, como o seu companheiro continuam sendo investigados.

