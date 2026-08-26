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FOZ DO IGUAÇU

Perícia conclui que vazamento de gás causou explosão que matou personal trainer no PR

Eduardo Werneck teve 90% do corpo queimado em fevereiro e morreu após uma semana internado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Perícia conclui que vazamento de gás causou explosão que matou personal trainer no PR
Autor Eduardo Werneck, de 31 anos - Foto: Reprodução

A Polícia Científica do Paraná concluiu que a explosão responsável pela morte do personal trainer Eduardo Werneck, de 31 anos, foi causada pelo acúmulo de gás de cozinha e ar no apartamento onde ele morava, em Foz do Iguaçu. O incidente ocorreu na madrugada de 26 de fevereiro deste ano. Embora o laudo pericial tenha apontado a cozinha como o ponto de origem da detonação, delimitando a área do problema entre a válvula de bloqueio e o fogão, o documento não conseguiu determinar o que exatamente provocou o vazamento. Diante da indefinição, o Ministério Público solicitou a complementação da perícia e novas diligências para tentar esclarecer a falha.

-LEIA MAIS: Vídeo mostra duplo homicídio ocorrido em 2023 que levou à prisão de 3 suspeitos em Apucarana

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O trabalho dos investigadores contou com o uso de um scanner 3D, tecnologia que permitiu mapear o local e reproduzir o cenário de destruição. A análise dos danos indicou que a onda de pressão começou na cozinha e se espalhou violentamente para os demais cômodos. A força do deslocamento de ar foi tão intensa que rompeu completamente uma das paredes do quarto, projetando-a para o lado de fora do edifício. O condomínio, que havia sido entregue em abril de 2024, possui sistema de gás encanado e, segundo a administração, estava com os laudos de instalação em dia e projetos aprovados pelo Corpo de Bombeiros.

No momento do acidente, Eduardo estava acompanhado de uma mulher que escapou ilesa. Ela relatou às equipes de resgate que o casal estava cozinhando e que a detonação aconteceu no exato instante em que ela havia ido ao banheiro. O bombeiro Daniel Muniz, que atendeu a ocorrência, explicou que a testemunha descreveu um forte deslocamento de ar que destruiu portas e causou danos severos ao ambiente. Na ocasião, o incêndio foi controlado rapidamente, mas o bloco precisou ser interditado pela Defesa Civil por precaução, forçando a realocação temporária dos moradores para hotéis e imóveis de temporada.

A vítima sofreu queimaduras em cerca de 90% do corpo. Eduardo chegou a ser transferido para um hospital especializado em Curitiba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu uma semana após a explosão. O personal trainer era natural de Foz do Iguaçu, educador físico e empresário de sucesso na região, sendo proprietário de uma rede composta por três estúdios de musculação e treinamento funcional. Após a sua morte, as unidades da Edu Werneck Personal Studio amanheceram de portas fechadas e com faixas pretas em sinal de luto.

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Seis meses após a tragédia, a família ainda lida com a angústia da dúvida. A mãe de Eduardo, Rosa Werneck, lamenta a falta de respostas definitivas sobre a origem exata do vazamento e desabafa que dorme e acorda todos os dias pensando no que de fato tirou a vida de seu filho naquele apartamento.

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