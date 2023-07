Perícia aponta que incêndio que matou babá e bebê não foi criminoso

A perícia realizada na casa em que um incêndio acabou matando uma babá e um bebê de um ano, em Maringá, norte do Paraná, conclui que o fogo não se originou de uma ação criminosa. O caso aconteceu na madrugada do dia 30 de junho.

A babá de 50 anos e o bebê de um ano, que ela cuidava, morreram após o fogo começar no piso inferior da casa e se espalhar por outras regiões do imóvel. Segundo o Corpo de Bombeiros, na tentativa de se proteger, a babá pegou a criança e se trancou no banheiro e acabaram morrendo após inalar a fumaça.

De acordo com o tenente Diogo Zanelato, que participou da ocorrência na época, o chuveiro também estava ligado, o que indica que a babá ligou no momento de desespero para que as chamas não atingissem ele e o bebê.

"Ela, provavelmente na intenção de proteger a criança, ligou o chuveiro, colocou toalha e tentou se molhar para as chamas não chegarem neles [babá e bebê], mas o calor e a quantidade de fumaça se alastram rapidamente", disse ele.

De acordo com a Polícia Civil, "o exame pericial realizado na residência não apontou vestígios da ocorrência de ação delituosa, sendo descartada a ação humana intencional. Além disso, não foram encontrados elementos técnicos contundentes que apontassem, com exatidão, a causa do início do incêndio".

Além da mulher e da criança, que acabaram morrendo, outras 2 pessoas estavam na casa: a mãe da criança e um outro filho dela, de três anos. Ambos foram socorridos apenas com ferimentos leves.

