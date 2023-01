Pelo menos sete pessoas morrem após ônibus tombar na BR-277

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O número de feridos também não foi divulgado

Um ônibus que fazia a linha entre Foz do Iguaçu e Florianópolis (SC) tombou na BR-277 em Fernandes Pinheiro, na região central do Paraná, e pelo menos sete pessoas morreram. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo saiu da pista. O acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (31).

continua após publicidade .

A PRF ainda não repassou o número de feridos. Ainda de acordo com a polícia, entre as vítimas fatais estão crianças. Acredita-se que 50 pessoas estavam no coletivo, o número exato ainda não foi divulgado.

O ônibus pertence à Viação Catarinense. Os corpos foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Já os feridos foram levados para hospitais de Irati. Reportagem em atualização.

Siga o TNOnline no Google News