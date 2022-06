Pela 1ª vez, mulher comanda unidade dos bombeiros no Paraná

Da Redação

A nova comandante do 1º Subgrupamento Independente do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã (SGBI), major Giovana Angeli Messias, que assumiu o cargo nesta quinta-feira (02), se tornou a primeira mulher a comandar uma unidade do Corpo de Bombeiros do Paraná. A solenidade aconteceu no auditório da Fatec, que recebeu um grande número de bombeiros militares, autoridades municipais e regionais.

continua após publicidade .

Ela assumiu o cargo deixado pelo major Cleber Daverson Luiz dos Santos, que ficou no comando do 1º SGBI por um ano e foi transferido para 1º Grupamento de Bombeiros do Comando Regional de Bombeiro Militar em Curitiba.

A nova comandante disse que se sente lisonjeada de comandar o Corpo de Bombeiros de Ivaiporã. “É um desafio e agradeço a confiança do comando em colocar esse cargo a minha disposição. Podem esperar que eu terei a mesma dedicação que sempre tive no meu trabalho. Será uma grande oportunidade de aprendizagem e crescimento profissional, e é uma grande responsabilidade também, porque estou abrindo caminho para as militares femininas na questão de comandar uma unidade operacional, estou muito feliz”, disse major Angeli.

continua após publicidade .

O comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná, coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior disse que a solenidade foi um marco, pois é a primeira vez desde a sua criação que o Corpo de Bombeiros terá uma mulher no comando de uma unidade.

“Para nós isso é uma grande satisfação, temos a certeza e confiamos muito na competência da major Angeli que vai fazer com que o Corpo de Bombeiros cresça em Ivaiporã e também na região”. Ampliação, que segundo o comandante terá dois momentos, com a estrutura do novo quartel que deve ser inaugurado nos próximos meses. “E a outra é que nós teremos em breve, uma escola de formação de soldados aqui em Ivaiporã”, destacou o coronel, que informou ainda que serão 25 alunos.

O prefeito Carlos Gil acredita que Ivaiporã terá uma grande comandante à frente da corporação. “São as mulheres ocupando seu espaço. Na prefeitura, a maior parte das secretarias são comandadas por mulheres, a nossa presidente do fórum é mulher, a delegada é mulher e a presidente da câmara também. Agora pela primeira vez a comandante dos Bombeiros”, assinalou Carlos Gil

Também participaram da solenidade o coronel Altemistoncley Diogo Rodrigues, comandante do 2º Comando Regional de Bombeiro Militar; o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Ivaiporã, Luiz Carlos Favarin, que na oportunidade representou o vice-governador Darci Piana, dentre outras autoridades civis e militares.