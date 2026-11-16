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TREINAMENTO

Pela 1ª vez, médicos do Samu participam de treinamento da PMPR sobre segurança em resgates aéreos

Participação inédita de médicos reguladores do Samu, responsáveis por avaliar ocorrências e definir a necessidade de acionamento das aeronaves

Escrito por Da Redação
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Pela 1ª vez, médicos do Samu participam de treinamento da PMPR sobre segurança em resgates aéreos
Autor Foto: PMPR

A Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do Comando de Aviação (COMAV), promove, nos dias 17 e 19 de novembro, uma capacitação voltada à segurança dos resgates aeromédicos e à integração entre profissionais da saúde e da aviação. O treinamento contará com a participação inédita de médicos reguladores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), responsáveis por avaliar ocorrências e definir a necessidade de acionamento das aeronaves. A iniciativa busca aprimorar a comunicação, a tomada de decisões e a prevenção de riscos durante os atendimentos de urgência e emergência.

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A participação dos médicos representa uma ampliação do treinamento para profissionais que atuam diretamente nas decisões que antecedem os voos. Embora não estejam necessariamente a bordo das aeronaves, eles desempenham um papel fundamental na avaliação da gravidade das ocorrências e na mobilização dos recursos necessários para o atendimento. A proposta é aproximar a regulação médica das equipes aéreas, permitindo maior compreensão sobre as condições operacionais e os fatores que interferem na segurança das missões.

Para o comandante de Aviação da PMPR, coronel Márcio Valim de Souza, a integração entre os profissionais envolvidos nas operações aeromédicas é fundamental para aprimorar a segurança e a qualidade dos atendimentos. “A segurança de um resgate aeromédico começa muito antes da decolagem. Cada decisão, desde a regulação médica até a atuação das equipes a bordo, tem impacto direto na operação. Ao integrar, pela primeira vez, os médicos reguladores do Samu a essa capacitação, buscamos fortalecer a comunicação, ampliar a consciência situacional e aprimorar a tomada de decisões. Essa integração é fundamental para garantir operações cada vez mais seguras e um atendimento mais eficiente à população”, destaca o coronel Valim.

SEGURANÇA COMEÇA ANTES DA DECOLAGEM - O treinamento utiliza a metodologia Crew Resource Management (CRM), conhecida como Gerenciamento de Recursos da Tripulação, que é aplicada à aviação para reduzir falhas humanas por meio da comunicação eficiente, do trabalho em equipe e da identificação antecipada de riscos. O princípio é que a segurança de um voo não depende exclusivamente do piloto, mas também das decisões e dos procedimentos adotados por todos os profissionais envolvidos na operação.

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Na prática, a capacitação aborda situações em que diferentes profissionais precisam compartilhar informações, avaliar riscos e tomar decisões de maneira coordenada. Entre os conteúdos trabalhados estão consciência situacional, liderança, gerenciamento da carga de trabalho e prevenção de erros humanos. Os participantes também terão contato com estudos de caso que demonstram como falhas de comunicação e decisões inadequadas podem comprometer a segurança de uma missão.

No COMAV, o CRM envolve desde pilotos e tripulantes até profissionais administrativos, equipes de apoio e trabalhadores terceirizados. A instrução integra as práticas de formação inicial e atualização periódica dos profissionais da aviação, reforçando a importância da atuação conjunta para a prevenção de acidentes.

INTEGRAÇÃO ENTRE SAÚDE E AVIAÇÃO - A inclusão dos médicos reguladores do Samu busca fortalecer o fluxo de informações entre os profissionais responsáveis pelo acionamento das aeronaves e as tripulações que executam os resgates. Com o treinamento, os médicos poderão aprofundar conhecimentos sobre as particularidades da atividade aérea, incluindo limitações operacionais, condições de segurança e fatores que precisam ser considerados antes de cada missão.

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A metodologia CRM começou a ser desenvolvida na década de 1970, após investigações de acidentes aéreos identificarem que falhas de comunicação, dificuldades na tomada de decisões e relações hierárquicas rígidas estavam entre os fatores que contribuíam para ocorrências na aviação. Desde então, passou a integrar programas de treinamento voltados à segurança operacional e à prevenção de acidentes.

A capacitação pretende contribuir para decisões mais coordenadas entre as equipes, especialmente em situações que exigem respostas rápidas, além de aprimorar os procedimentos adotados durante os atendimentos aeromédicos no Paraná.

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CRM resgates aeromédicos Samu segurança treinamento PMPR
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