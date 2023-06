Pedreiro é morto ao pedir a homem que não pisasse em calçada em obra

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma discussão terminou com um homem de 51 anos morto a tiros nessa terça-feira (20), em Cascavel, oeste do Paraná. Um pedreiro, identificado como Vilson Domingos Matheus, pediu a um vigilante que não pisasse em uma calçada onde realizava uma obra e isso fez com que o trabalhador fosse baleado.

continua após publicidade

O desentendimento entre eles aconteceu durante a tarde, quando o agente de segurança procurava o cachorro dele que fugiu. Ele acabou pisando no local em obra.

Vilson fez um pedido ao homem para que não pisasse ali, visto que ele havia acabado de realizar um reboque. Houve uma discussão e o pedreiro foi atingido por disparos de arma de fogo efetuados pelo suspeito.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Autor de ataque a escola em Cambé é encontrado morto na prisão

O trabalhador chegou a ser socorrido e encaminhado em estado grave ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná, porém, acabou morrendo à noite. A princípio, ele foi ferido com pelo menos cinco tiros.

A Polícia Civil informou que o vigilante foi preso em flagrante. Ele responderá por homicídio qualificado.

continua após publicidade

A arma utilizada no crime foi apreendida com seis cartuchos deflagrados.

No interrogatório o suspeito confessou o crime, segundo a Polícia Civil que investiga o caso.



Siga o TNOnline no Google News