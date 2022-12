Pedreiro é morto a tiros dentro de carro com placas de Apucarana

Da Redação

Um jovem, de 27 anos, que conduzia um carro com placas de Apucarana, foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (22), em Mandaguari. Rodrigo dos Santos era pedreiro e estava trabalhando em uma casa em construção quando foi surpreendido pelos atiradores.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o assassinato foi registrado na região do Jardim Sumaré. Conforme apurou a polícia, os suspeitos teriam saído de um matagal que fica nas proximidades da obra e efetuaram vários disparos.

Rodrigo tentou fugir, entrou no carro, modelo Corsa, com placas de Apucarana, porém, foi novamente atingido, acertou o muro de uma casa e morreu dentro do veículo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e a equipe constatou o óbito no local.

A PM isolou a área e acionou os órgãos competentes. Conforme a polícia, Rodrigo, conhecido como 'Japonês', era morador de Mandaguari e o carro dele tem placas de Apucarana, cidade onde tinha amigos.

fonte: Arquivo pessoal Rodrigo dos Santos, de 27 anos, morto a tiros nesta quinta









