Pedreiro é morto a facadas por colega de trabalho dentro de obra no PR

O pedreiro Vanderlei Oss Emer, de 50 anos, foi morto a facadas por um colega de trabalho na manhã desta quarta-feira (4), dentro de uma obra no bairro São Francisco, em Pato Branco (PR). O homicídio teria sido motivado por desentendimentos familiares prévios. O suspeito do crime se apresentou à Polícia Civil horas depois, acompanhado de um advogado, e entregou a faca utilizada no ataque. Ele não foi preso em flagrante.

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O crime ocorreu por volta das 9h. Durante uma discussão no canteiro de obras, Vanderlei foi atingido por golpes de faca que o feriram principalmente no tórax e no pescoço. A vítima ainda tentou fugir e conseguiu dar alguns passos, mas caiu em seguida. Equipes de socorro foram acionadas para o resgate, no entanto, o pedreiro morreu no local antes da chegada do atendimento médico.

Segundo a Polícia Civil, o crime tem raízes em um conflito familiar, uma vez que o suspeito tem uma filha com a enteada de Vanderlei. A investigação aponta que os homens já haviam brigado no dia anterior e voltaram a discutir ao se encontrarem para trabalhar.

A identidade do autor não foi divulgada pelas autoridades. Ele compareceu à delegacia no horário do almoço, momento em que os policiais já realizavam buscas para localizá-lo. Durante o interrogatório, o homem confessou o ataque, mas alegou ter agido em legítima defesa.

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A Polícia Civil informou que já colheu os primeiros elementos do caso e que o inquérito segue em andamento para apurar todas as circunstâncias do homicídio. As investigações vão confrontar as evidências com a versão de legítima defesa apresentada pelo suspeito para que a polícia possa decidir sobre o indiciamento dentro do prazo legal.

As informações são do G1.