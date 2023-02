Pedreiro capota carro na PR-323 em Maringá; homem ficou ferido

Da Redação

Três homens ocupavam o carro no momento do capotamento

Um veículo Fiat Uno capotou na curva do entroncamento da PR-323 com a PR-317, em Maringá, no Noroeste do Paraná, na manhã desta quinta-feira (23). Apenas nesta semana, esse é o terceiro acidente registrado no mesmo local.

Três homens ocupavam o carro no momento do capotamento. Um deles ficou ferido e precisou receber atendimento médico. Os homens eram moradores de Cruzeiro do Oeste e estavam indo para Maringá a trabalho.

O condutor do veículo, o pedreiro identificado como Claudio Rogério Gonçalves, afirmou que não se recordava da curva, mas que mesmo com a frenagem, não conseguiu evitar o acidente. “Eu não lembrava dessa curva. Mesmo assim diminui a velocidade, mas não conseguir fazer. Quando eu vi só gritei para os companheiros se segurarem“, contou o homem.

Um dos passageiros teve uma fratura em um dos braços e precisou ser socorrido pelas equipes médicas. Ele não corre risco de vida. O acidente será investigado pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE).





Acidentes no local são "rotineiros"

Nesta segunda-feira (20), uma Kombi que transportava trabalhadores também tombou na mesma curva. Já nesta terça-feira (21), o acidente registrado foi o tombamento de uma carreta.

Em fevereiro do ano passado, Mario José de 39 anos, morador de Paiçandu, morreu após colidir a motocicleta que pilotava no guard rail da pista. Em novembro de 2022, Mateus Costa Clemente, de 20 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu após o carro que ele conduzia capotar enquanto fazia a mesma curva.

