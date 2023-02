Pediatra de Maringá é sepultado nesta segunda-feira (20)

Da Redação

Renan Tortajada será sepultado nesta segunda-feira (20), em Maringá

O pediatra Renan dos Santos Tortajada, de 35 anos, que foi encontrado morto neste domingo (19), em Umuarama, no noroeste do Paraná, está sendo velado nesta segunda-feira (20), na capela em frente ao Cemitério Municipal de Maringá. O sepultamento está marcado para 16 horas.

Dois suspeitos foram presos neste domingo (19), pela Polícia Civil: um homem, de 26 anos, e outro, de 18 anos. O primeiro suspeito confessou ter matado Renan. Conforme o delegado Gabriel Menezes, o motivo seria um desentendimento entre a vítima e o autor. O relato do suspeito é que os dois já se conheciam e teriam marcado um encontro.

“Renan teria vindo de Toledo, onde trabalhava, para Umuarama para um encontro com o autor no Bosque Uirapuru, no período da noite e início da madrugada. Durante esse encontro, eles se desentenderam e o autor do crime passou agredi-lo e acabou o matando com golpes de pedra. Após assassinar o médico, o homem estava dentro do bosque ocultando o cadáver de Renan, quando uma outra pessoa passou e viu a ação. Ao ver a testemunha, o autor saiu correndo atrás da pessoa e também a matou com golpes de pau”, explicou o delegado Gabriel Menezes.

Segundo o delegado, o outro suspeito foi liberado. “Esse outro homem foi liberado, já que durante a apuração dos elementos de informação na lavratura do flagrante ficou verificado que ele não tem envolvimento com os fatos”, informou. Uma terceira situação foi registrada pela Polícia Militar (PM) envolvendo o autor dos assassinatos.

O caso será de uma idosa, de 69 anos, que teria sido vítima de uma tentativa de sequestro pelo suspeito na manhã deste sábado (18), na Rua Montevidéu. De acordo com o boletim da Polícia Militar (PM), como a idosa não tinha nenhum objeto de valor, o suspeito desistiu do sequestro. No entanto, segundo o delegado, o autor negou este caso durante depoimento à polícia.

“Essa ação foi negada pelo pelo autor do crime. Ele fala que se confundiu e achou que a idosa era uma outra pessoa. Após este momento, ele fugiu para Umuarama e foi até sua cidade natal, o município de Goioerê. Por lá, ele passou o dia e no domingo, retornou para Umuarama com o veículo do pediatra, quando foi abordado pela PM”, esclareceu o delegado.

A Polícia Civil continua as investigações e aguarda os laudos de perícia para conclusão do inquérito.

As informações são do GMC Online.

