Pedestre vítima de atropelamento morre em hospital da região

O acidente ocorreu no começo do ano na área central de Maringá

Morreu na madrugada desta quinta-feira (2), na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), do Hospital Bom Samaritano de Maringá, o pedestre José Rosa, de 68 anos, vítima de atropelamento. O acidente ocorreu no começo do ano na área central de Maringá. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), mas já foi liberado para o velório e sepultamento. A vítima morava no Parque Residencial Quebec, zona norte da cidade.

Acidente

Um pedestre, de 68 anos, sofreu ferimentos graves após ser atropelado por uma motocicleta. O acidente ocorreu no dia 4 de janeiro, no cruzamento da Avenida Herval, com a Rua Santos Dumont, área central de Maringá. Conforme testemunhas, o idoso atravessava a via pela faixa de pedestres. Porém, o semáforo estava aberto para o motociclista.

Ao ser atingida pela moto, a vítima identificada como José Rosa, foi arremessada contra o asfalto e sofreu traumatismo craniano. O homem precisou ser intubado pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motociclista não ficou ferido.

