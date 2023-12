Pedestre que foi agredido com golpes de capacete tem morte cerebral

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O pedestre que foi agredido com golpes de capacete na noite da última sexta-feira (1º) em uma avenida de Ponta Grossa, Campos Gerais do Paraná, morreu após ficar internado três dias no Hospital Geral da Unimed (HGU). Isaías Azambuja, de 58 anos, teve morte cerebral.

continua após publicidade

A confusão aconteceu na Avenida Visconde de Mauá. Vídeos registrado por pessoas que estavam no local e imagens de segurança de um restaurante flagraram a briga.

Um motociclista agrediu Isaías com um capacete. O pedestre foi ferido na região e, por isso, foi internado em estado gravíssimo. Contudo, dias após a hospitalização, o homem acabou morrendo.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Motociclista agride pedestre e deixa vítima em estado gravíssimo; veja

A família de Isaías informou que irá doar os órgãos dele.



Veja:

tnonline continua após publicidade

Na segunda-feira (4), o motociclista se apresentou à polícia. Ele vai responder ao processo em liberdade. A investigação ainda vai definir se ele vai ser indiciado pelo crime de homicídio ou lesão corporal seguida de morte, explica a Polícia Civil.

A Polícia Civil apurou que há boletins de ocorrências contra o investigado por violência doméstica, ameaça, dano e invasão a domicílio. Também há um inquérito instaurado que apura uma acusação de sequestro e cárcere privado.

Siga o TNOnline no Google News