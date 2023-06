Pedestre morre atropelado por Hilux na PR-487, em Cândido de Abreu

A vítima morreu no local do acidente

Um pedestre, de 45 anos, morreu depois de ser atropelado por uma caminhonete no sábado (03-06), na rodovia PR-487, no trecho do município de Cândido de Abreu.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente foi no KM 332, no início da noite, por volta das 19 horas.

A vítima fatal foi atropelada por uma Toyota Hilux que era conduzida por uma mulher de 52 anos.

O pedestre morreu no local do acidente. A motorista da caminhonete não se feriu.

Equipes da Polícia Civil e Perícia Científica compareceram ao local para levantamento. As causas do acidente estão sendo apuradas.

O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Ivaiporã.

