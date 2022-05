Pedestre morre atropelado por camionete em Cândido de Abreu

Da Redação

Instituto Médico Legal de Ivaiporã

Um pedestre ainda não identificado foi atropelado por uma camionete e morreu na madrugada deste sábado (21) em Cândido de Abreu.

O atropelamento aconteceu próximo ao trevo de acesso a cidade. A princípio, o homem estava no meio da via, quando foi colhido pela camionete com placas de Manoel Ribas.

O Instituto Médico Legal de Ivaiporã foi acionado e recolheu o corpo. Uma equipe da Polícia Militar também deu atendimento a ocorrência.

Segundo moradores, devido ao grande número de acidentes foram feitas várias solicitações às autoridades para instalação de um radar no local, porém, até o momento a solicitação não foi atendida.

