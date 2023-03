Pedestre morre após ser atropelado por dois carros na PR-445

Da Redação

A vítima de 59 anos morreu no local

Um duplo atropelamento na noite de sábado (26), na PR-445, provocou a morte de um homem, de 59 anos, entre Londrina e Tamarana, no norte do Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente ocorreu por volta das 19h30, no trecho próximo ao Posto do Filhão, saída para Mauá da Serra.

Segundo informações de populares, a vítima identificada como Jair Rosa Maria morava em uma casa do outro lado da pista.

A vítima estava em uma conveniência e ao retornar para a casa, ao atravessar a rodovia acabou sendo atingido por uma picape Fiat Strada com placas de Cambé e em seguida por um Ford Fiesta com placas de Mauá da Serra.

Equipes do Siate/Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, e só puderam constatar o óbito.

A Polícia Civil e o Instituto de Criminalística também foram acionados. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Londrina.

fonte: Policia Rodoviária Estadual O homem morava em uma propriedade do outo lado da pista

