Pedestre morre após ser atingido por retrovisor de caminhão na PR-431

Um homem de 68 anos morreu após ser atingido pelo retrovisor de um caminhão na PR-431. O acidente foi em Jacarezinho, no Norte do Paraná, na noite de segunda-feira (16).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 23h15.

O acidente envolveu um caminhão Ford/Cargo 712, com placas de São Mateus do Sul -PR, conduzido por um homem de 44 anos. Ele realizou teste de bafômetro que resultou em 0,0 mg/l.

O caminhão trafegava sentido entroncamento BR 153/Cambará, quando nas proximidades do Km 35 acabou atingindo o pedestre na região da cabeça com o retrovisor direito do caminhão. O pedestre que caminhava pela rodovia morreu no local.

Também prestaram atendimento no acidente de trânsito, equipe dos bombeiros de Jacarezinho, Polícia Científica e Instituto Médico Legal (IML) .

A Polícia Civil informou que o caminhão e os motorista foram liberados no local, enquanto aguarda o trâmite do Inquérito Policial.

fonte: Policia Rodoviária Estadual Divulgação

