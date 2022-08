Pedestre morre após ser atingido por motocicleta na PR-317

Da Redação

O atropelamento aconteceu na noite de segunda-feira (22)

Um atropelamento resultou na morte de um homem, de 48 anos, na noite de segunda-feira (22), na PR-317, em Maringá, norte do Paraná. A vítima, identificada como Daniel José Capuchinho, foi atingida por uma motocicleta no momento em que caminhava pela pista de rolamento. O piloto da moto, de 51 anos, está internado em estado grave.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) atendeu o caso. De acordo com a corporação, por conta do impacto, Daniel foi arremessado a vários metros e sofreu múltiplas fraturas.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) atenderam a ocorrência, mas o pedestre morreu no local. Já o motociclista foi levado para o hospital Santa Casa.

O Instituto Médico Legal (IML) de Maringá foi acionado para recolher o corpo.

Com informações do Corujão Notícias.

