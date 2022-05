Pedestre morre ao cair numa valeta e quebrar o pescoço

Da Redação

As equipes de socorro e da polícia no local da ocorrência, em Ponta Grossa, na manhã deste sábado (28)

Os moradores da Vila Boa Vista, de Ponta Grossa, se surpreenderam na manhã deste sábado (28) com a morte trágica de um morador do bairro. O homem caiu numa valeta e quebrou o pescoço, morrendo no local.

continua após publicidade .

O acidente acontece ainda pela, na rua Araújo de Porto Alegre. Segundo relatos de populares, o homem, de apenas 39 anos, estaria caminhando pela via quando tropeçou e caiu na vala.

Populares acionaram o serviço de socorro e também a Polícia Militar. Constatada a morte da vítima, foram acionadas a Polícia Civil, a perícia e o Instituto Médico Legal, para a remoção do corpo.

continua após publicidade .

Ainda conforme relatos de populares às autoridades que atenderam a ocorrência, a vítima era conhecida na vila e estaria alcoolizada. A polícia civil deve investigar as circunstâncias da ocorrência.





Com informações de A Rede