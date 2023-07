Pedestre implora pela vida, mas é morto por ciclista no PR:'Por favor'

Um pedestre, de 54 anos, foi assassinado a tiros no meio da rua, enquanto voltava para casa na noite desta quarta-feira (19). O homem teria sido abordado por um ciclista armado na Rua Ana Alzira Pereira, bairro Sítio Cercado, em Curitiba.

Conforme informações apuradas pelo portal RicMais, testemunhas do crime relataram que a vítima implorou pela vida. O pedestre pedia "por favor" para não ser morto. O suspeito não atendeu ao pedido e efetuou diversos disparos de arma de fogo.

Após cometer o crime, o ciclista fugiu do local e a vítima ficou caída na via pública. A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada e isolou o local até a chegada da equipe de investigação. "Informação levantada com familiares é que ele não tinha nem histórico criminal e nem aparente desentendimento com ninguém que motivasse um homicídio", contou o tenente Macena.

O caso será investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Paraná.

