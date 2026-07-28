Pedestre fica gravemente ferido após ser atropelado por caminhão em Ortigueira

Um homem de 49 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado por um caminhão na noite de segunda-feira (27), no km 343 da BR-376, em Ortigueira, nos Campos Gerais. A ocorrência foi registrada por volta das 18h55 pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em um trecho que corta a zona rural. A vítima, moradora do município, foi socorrida pela equipe médica da concessionária que administra o trecho e encaminhada para atendimento especializado em um hospital de Telêmaco Borba.

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O veículo envolvido é um caminhão VW/8.120, que seguia no sentido norte do Estado. O condutor, um homem de 35 anos morador de Pinhais, não se feriu e realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

De acordo com a PRF, o acidente ocorreu em um trecho em declive, durante a noite, sob céu claro e sem chuva, mas com iluminação natural reduzida pela ausência de luz artificial no local. A equipe policial realizou o levantamento pericial da pista para coletar vestígios que vão subsidiar o laudo oficial com a dinâmica da ocorrência.

Após o registro, a PRF alertou motoristas e pedestres sobre a necessidade de atenção dobrada em deslocamentos noturnos por trechos que cortam zonas rurais. A corporação recomenda que pedestres deem preferência a locais seguros para travessia e utilizem roupas ou acessórios refletivos para facilitar a visualização pelos condutores.