Pedestre é atropelado e morre na BR-376 em Mandaguaçu

Um grave acidente foi registrado na noite desta quinta-feira (28) na rodovia BR-376 em Mandaguaçu. Um homem foi atropelado e morreu na pista sentido Maringá. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local juntamente com equipes do Suporte Médico Avançado do Samu.

O homem, identificado como Daniel Ribeiro da Silva, de 51 anos, foi atravessar a pista de rolamento quando foi atropelado. Com a força da batida, a vítima foi arremessada a vários metros, sofreu múltiplas fraturas e morreu no local. O Samu constatou o óbito.

A frente do veículo ficou destruída, onde pode ser constatada a gravidade do acidente. O motorista do carro Renault Kwid não teve ferimentos. O corpo do pedestre foi encaminhado para o IML de Maringá. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), irá apurar as circunstâncias de um atropelamento fatal.

