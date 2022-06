Pedestre é atropelado durante atendimento de capotamento na BR-277

Da Redação

Socorristas do Siate atenderam duas ocorrências na Rodovia BR-277 no mesmo local na noite de sábado (11), em Cascavel. Logo após os agentes prestarem os primeiros atendimentos a uma mulher que estava em um Celta que tinha capotado, um pedestre também foi atropelado. Ele tentava avisar os motorista que havia um boi solto na via gerando risco de acidente.

No primeiro acidente a mulher conduzia um Celta vermelho que seguia sentido Curitiba, quando na altura do Km 589 teria perdido o controle e capotado. Ela chegou a ser ejetada do veículo e por pouco não foi atropelada por um caminhão.

Socorristas do Siate prestaram os primeiros atendimentos a mulher de 24 anos, que sofreu fratura na perna e escoriações pelo rosto. Após o atendimento inicial, a vítima foi encaminhada à unidade hospitalar para atendimento médico.

Equipes da PRF sinalizaram a via durante a ocorrência, enquanto equipes da concessionária auxiliaram na remoção do veículo.

Pouco depois um homem de 52 anos de idade seguia a pé pela marginal, tentando avisar os motoristas de que um boi estaria no meio da via, gerando risco de acidente.

Momento em que um jovem conduzia um Corsa e estava indo prestar socorro para a irmã que havia sido vítima do acidente, atento aos giroflex das viaturas, acabou não percebendo e atropelou o homem que estava na pista.



A vítima, que sofreu um corte na cabeça e contusão no nariz, foi encaminhada ao HU para ser reavaliado. O condutor do carro não se feriu.

De acordo com a PRF, o boi deixou a via por conta própria e já não trazia mais riscos de acidente.

* Com informações do site CGN