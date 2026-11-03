Pedestre de 52 anos morre após ser atropelado por ônibus na BR-277 no Paraná

Vítima caminhava pela rodovia quando foi atingida pelo veículo; circunstâncias do caso são apuradas pelas autoridades

Um homem de 52 anos morreu após ser atropelado por um ônibus na BR-277, no município de Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná. O acidente ocorreu por volta das 2h45 da madrugada de domingo (1º), na altura do quilômetro 177 da rodovia.

A vítima, identificada pela Funerária Santa Clara como Selso de Castro, estava a pé no momento em que foi atingida pelo veículo. Diante do impacto, ele sofreu ferimentos graves e não resistiu, tendo o óbito constatado ainda no local da ocorrência. As causas e a dinâmica do atropelamento permanecem sob apuração das autoridades competentes.

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Selso deixa quatro filhos, três netos, além de demais familiares e amigos. As despedidas ocorreram na Capela Memorial Santa Clara e o sepultamento foi realizado na segunda-feira (2), no Cemitério Parque de Palmeira.