Pedestre atravessa rua na frente de motocicleta e é atropelada

A caixa de transporte do motoboy chegou a abrir e vários objetos se espalharam na pista

O acidente ocorreu numa das esquinas da Rua Erechim, em Cascavel, no Oeste do Paraná, ao meio-dia desta quinta-feira (3). Uma mulher de 58 anos foi atropelada por uma moto, após considerar que uma 'corridinha' antes da passagem do veículo daria tempo de atravessar a rua.

Imagens de câmeras de segurança captaram o atropelamento. Depois de um tempo na calçada, ela resolve atravessar. Aparentemente ela até vê a moto. Mas considera que dá tempo e corre na faixa de pedestres. Acabou atropelada e arremessada com o impacto da batida.

Ela teve machucados no joelho, braços, ombro e tórax e foi levada pelo Siate à UPA Tancredo Neves, com ferimentos médios a moderados. A caixa de transporte do motoboy chegou a abrir e vários objetos se espalharam na pista.

