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COBRANÇA ELETRÔNICA

Pedágio Free Flow começa a operar em rodovias do PR nesta segunda-feira (4)

Um dos quatro pórticos instalados pela concessionária está instalado entre Arapongas e Rolândia, na BR-369

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.05.2026, 08:16:33 Editado em 04.05.2026, 08:16:26
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Pedágio Free Flow começa a operar em rodovias do PR nesta segunda-feira (4)
Autor Cobrança no sistema free flow começa nesta segunda-feira - Foto: EPR Paraná

A EPR Paraná iniciou nesta segunda-feira (4) a cobrança do pedágio eletrônico (sistema free flow) em quatro pórticos localizados nas regiões norte e noroeste do Paraná, nos municípios de Jataizinho (BR-369); Rolândia/Arapongas (BR-369); Mandaguari (BR-376); Presidente Castelo Branco (BR-376).

-LEIA MAIS: Veja como vai funcionar o pedágio free flow entre Rolândia e Arapongas

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Confira a lista de pontos físicos para pagamento

A estrutura da EPR Paraná contempla totens de autoatendimento distribuídos nas 14 bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU). As bases SAU estão localizadas em:

  • Cornélio Procópio (BR-369, km 98,3)
  • Jataizinho (BR-369, km 126,9)
  • Arapongas (BR-369, km 180,3)
  • Mandaguari (BR-376, km 198,6)
  • Presidente Castelo Branco (BR-376, km 147,8)
  • Paranavaí (BR-376, km 114,9)
  • Guairaçá (BR-376, km 69)
  • Itaúna do Sul (PR-182, km 16,7)
  • Paiçandu (PR-323, km 163,9)
  • Cianorte (PR-323, km 210,6)
  • Tapejara (PR-323, km 251,8)
  • Umuarama (PR-323, km 306,9)
  • Iporã (BR-272, km 506,8)
  • Francisco Alves (BR-272, km 527,1)

Além disso, também haverá comércios parceiros cadastrados, onde os motoristas poderão realizar os pagamentos. A lista de comércios ainda será divulgada pela concessionária.

Integração com canais digitais

A EPR Paraná também disponibiliza site e aplicativo para acompanhamento em tempo real das passagens, consulta de pendências e pagamento. Para facilitar aos usuários, é recomendado que todos façam o cadastro no site ou no app Pedágio Eletrônico EPR, disponível na Google Play e na App Store. Por meio dessas plataformas, o usuário poderá acompanhar suas passagens e receber notificações importantes.

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A concessionária recomenda o uso de TAG eletrônica para veículos de passeio e pesados, para mais praticidade no pagamento de pedágio, incluindo o Desconto Básico de Tarifa (DBT), de 5% a cada passagem.

Para veículos de passeio, a TAG garante acesso automático a outro benefício previsto no modelo, o Desconto de Usuário Frequente (DUF), aplicado de forma progressiva, conforme a frequência de uso da rodovia e as regras de cada pórtico. Em pontos específicos da concessão, o DUF pode resultar em reduções de até 93% no valor da tarifa. Motocicletas serão isentas de pagamento.

Confira os valores do pedágio

Pedágio Free Flow começa a operar em rodovias do PR nesta segunda-feira (4)
AutorFoto: Reprodução

Alerta para fraudes

A EPR Paraná reforça que não emite boletos de cobrança nem solicita pagamentos por meio de links enviados via aplicativos de mensagens ou e-mail. Para segurança, a concessionária recomenda as seguintes medidas:

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Desconfiar de mensagens que solicitem dados pessoais ou tragam links/QR Codes para pagamento imediato;

Certificar-se sempre de que está navegando nos canais oficiais da EPR Paraná;

Em caso de dúvidas sobre o pedágio, entrar em contato exclusivamente pelo telefone 0800 369 0376.

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EPR Free flow mobilidade paraná pedágio transportes
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