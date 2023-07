Peça se solta de caminhão, atinge carro e fere motorista na PR-444

Um homem de 56 anos ficou ferido após a peça de um caminhão se soltar e atingir o para-brisa do automóvel que ele conduzia em um trecho da PR-444, em Mandaguari, norte do Paraná. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) na manhã dessa quinta-feira (13).

De acordo com as informações da corporação, um veículo GM Classic com placas de Aguaí (SP) foi atingido por um objeto que se soltou de um caminhão no quilômetro 38 da rodovia. O item foi em direção ao para-brisa do carro e deixou o motorista de 56 anos ferido.

Não se sabe o estado de saúde da vítima, mas foi informado que ela precisou ser encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Arapongas, município que fica a 30 quilômetros de distância de Mandaguari.

A PRE informou que o GM Classic ficou danificado por conta do acidente. O caminhão envolvido no episódio seguiu viagem, portanto, ele acabou não sendo identificado. Inclusive, existe a possibilidade de o caminhoneiro não ter percebido que a peça se soltou do veículo.

