Peça de torre de telefonia desaba sobre banheiro enquanto morador escovava os dentes

Uma peça de uma torre de telefonia despencou sobre uma residência no bairro Três Lagoas, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, na manhã desta segunda-feira (22). O objeto atingiu diretamente o banheiro do imóvel e destruiu parte da estrutura no exato momento em que o morador escovava os dentes no local. Apesar da gravidade do impacto e do susto provocado pelo desabamento, ninguém ficou ferido.

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A estrutura de transmissão está instalada em um terreno ao lado da casa atingida. Após o incidente, a principal preocupação do morador passou a ser a segurança de sua família e os prejuízos materiais. Com o telhado rompido e o interior exposto, ele iniciou a retirada de móveis e objetos pessoais do imóvel para evitar novas perdas, temendo especialmente os danos que poderiam ser causados em caso de chuva. O morador relatou que está transferindo seus pertences para uma sala desocupada como medida de emergência diante do buraco aberto pela estrutura.

Equipes técnicas foram mobilizadas ao endereço para avaliar as condições gerais de segurança da torre e dimensionar os danos provocados à residência. Por meio de nota oficial, a operadora Vivo informou que o equipamento pertence a uma empresa parceira, a qual já foi acionada para realizar a vistoria do local e providenciar os consertos necessários com urgência. A companhia de telefonia ressaltou ainda que enviou uma equipe própria para acompanhar o caso de perto.

As informações são do G1.