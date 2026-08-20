Peça cai de caminhão, atinge dois veículos e deixa BR-163 interditada em Cascavel

Segundo as informações, o caminhão transportava dois maquinários, sendo uma Bobcat e outra peça

A BR-163 precisou ser interditada na manhã desta quinta-feira (20) após uma peça se desprender de um caminhão e atingir dois veículos que trafegavam pela pista, no sentido Toledo. O acidente ocorreu por volta das 7h.

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Segundo as informações, o caminhão transportava dois maquinários, sendo uma Bobcat e outra peça. Este último equipamento se soltou das fitas de segurança e caiu na rodovia.

Um Cruze, que seguia no mesmo sentido, desviou rapidamente, porém saiu da pista e bateu contra o barranco, parando na canaleta de escoamento de água. O carro teve danos de grande monta, inclusive com o deslocamento dos eixos.

O condutor precisou ser socorrido pela equipe da Via Campo e foi encaminhado à Casa Hospitalar com lesões leves. O terceiro veículo envolvido no sinistro é uma Fiat Ducato, que atingiu em cheio a peça que estava no meio da pista. Na Van, ninguém se feriu.

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Equipes da Concessionária Via Campo e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para sinalizar o perímetro, controlar o trânsito e providenciar o desvio. O acidente provocou congestionamento no trecho. Motoristas que passam pelo local devem redobrar a atenção e reduzir a velocidade para evitar novos acidentes.

Guinchos foram mobilizados para retirar os veículos e a peça que ficou no meio da pista. O trabalho de remoção pode levar algumas horas, e o trânsito deverá ser liberado somente após a conclusão do procedimento e a garantia de segurança no local.

Ao perceber que perdeu a peça, o motorista realizou o contorno e retornou ao local do acidente.