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FISCALIZAÇÃO

Pé de maconha é encontrado em canteiro de calçada no centro de Maringá

Planta com menos de 15 centímetros foi localizada por moradores na Avenida Herval; Polícia Civil fará a perícia do material

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.07.2026, 16:08:36 Editado em 07.07.2026, 16:08:30
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Pé de maconha é encontrado em canteiro de calçada no centro de Maringá
Autor A planta foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil para passar por perícia - Foto: Reprodução GMC

Uma planta com características e odor semelhantes aos da maconha foi retirada de um canteiro público na área central de Maringá na noite desta segunda-feira (6). O vegetal, que media menos de 15 centímetros de altura, estava plantado na calçada da Avenida Herval, nas proximidades do Estádio Willie Davids, e foi removido pela Guarda Civil Municipal (GCM) após denúncia.

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A ocorrência teve início quando uma moradora da região notou a presença da espécie e entrou em contato com o presidente da associação de moradores da Zona 7. Diante da suspeita, a equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) foi acionada para verificar a situação. Ao chegarem ao local, os agentes constataram as semelhanças com a cannabis e, devido à necessidade de identificação oficial, optaram por extrair o material do canteiro, que era cercado por outras plantas ornamentais.

O vegetal foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para passar por perícia e confirmar se realmente se trata de um pé de maconha. Segundo a Guarda Municipal, devido ao tamanho reduzido, não foi possível realizar a pesagem da planta. Ninguém foi preso ou apontado como responsável pelo cultivo, uma vez que a espécie estava em um local de livre circulação em frente a um prédio residencial, dificultando a identificação do autor.

A legislação brasileira proíbe o cultivo de cannabis sem autorização legal. Nos casos em que a planta é localizada em via pública sem procedência conhecida, o protocolo das forças de segurança determina o recolhimento imediato para análise e investigação. Caso a perícia confirme que a espécie apreendida é maconha, as autoridades competentes darão sequência à apuração na tentativa de identificar quem realizou o plantio irregular.

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Com informações do site GMC Online

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´polícia cultivo ilícito LEGISLAÇÃO maconha maringa
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