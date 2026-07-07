Pé de maconha é encontrado em canteiro de calçada no centro de Maringá

Uma planta com características e odor semelhantes aos da maconha foi retirada de um canteiro público na área central de Maringá na noite desta segunda-feira (6). O vegetal, que media menos de 15 centímetros de altura, estava plantado na calçada da Avenida Herval, nas proximidades do Estádio Willie Davids, e foi removido pela Guarda Civil Municipal (GCM) após denúncia.

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A ocorrência teve início quando uma moradora da região notou a presença da espécie e entrou em contato com o presidente da associação de moradores da Zona 7. Diante da suspeita, a equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) foi acionada para verificar a situação. Ao chegarem ao local, os agentes constataram as semelhanças com a cannabis e, devido à necessidade de identificação oficial, optaram por extrair o material do canteiro, que era cercado por outras plantas ornamentais.

O vegetal foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para passar por perícia e confirmar se realmente se trata de um pé de maconha. Segundo a Guarda Municipal, devido ao tamanho reduzido, não foi possível realizar a pesagem da planta. Ninguém foi preso ou apontado como responsável pelo cultivo, uma vez que a espécie estava em um local de livre circulação em frente a um prédio residencial, dificultando a identificação do autor.

A legislação brasileira proíbe o cultivo de cannabis sem autorização legal. Nos casos em que a planta é localizada em via pública sem procedência conhecida, o protocolo das forças de segurança determina o recolhimento imediato para análise e investigação. Caso a perícia confirme que a espécie apreendida é maconha, as autoridades competentes darão sequência à apuração na tentativa de identificar quem realizou o plantio irregular.

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Com informações do site GMC Online