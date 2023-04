PCPR prende tio suspeito de abusar de três sobrinhas

Da Redação

O homem foi preso nesta quarta-feira (26), em Castro

Um homem, de 54 anos, foi preso nesta quarta-feira (26), no município de Castro, nos Campos Gerais, suspeito de estuprar três sobrinhas. As vítimas tinham entre 06 e 15 anos, de acordo com as investigações da Polícia Civil do Paraná (PCPR).

Conforme a polícia, uma das vítimas, que hoje tem 14 anos, foi abusada aos 5 anos, quando ia passar as férias na casa do tio. As outras duas sobrinhas também relataram abusos sofridos por parte do suspeito.

Ainda de acordo com as investigações da corporação, as jovens eram ameaçadas de morte pelo tio, caso contassem sobre os abusos sexuais aos familiares. O suspeito já tinha passagens pela delegacia por homicídio. Ele foi encaminhado para a Cadeia Pública do município.

