PCPR prende suspeito e apreende itens nazistas no Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante um homem, de 30 anos, por distribuir ou veicular símbolos ou emblemas nazistas, posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas, em Bocaiúva do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

Durante a ação, que ocorreu nesta terça-feira (26), os policiais ainda apreenderam itens nazistas, quatro armas de fogo, munições, 80 gramas de maconha, quatro pés de maconha e diversos cartuchos.

Entre os itens nazistas apreendidos estão duas estátuas de águia com suástica e dois modelos de medalhas, uma com suástica e outra com cruz de ferro. Além disso, também foi encontrado um par de asas grandes de uma ave silvestre, que seria utilizado em rituais indígenas.

