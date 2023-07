PCPR prende quatro suspeitos de tráfico de drogas em Londrina

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante quatro pessoas, com idades entre 22 e 39 anos, por tráfico de drogas. A ação foi nesta terça-feira (18), em Londrina, na região Norte do Estado.

Foram apreendidos três quilos de cocaína, 300 gramas de crack, uma máquina de contar dinheiro, cinco balanças de precisão, dois veículos, diversas armas de fogo e R$ 2.300.

De acordo com o delegado Adilson José, a operação visava o combate do tráfico de drogas na cidade. "Realizamos essa ação para apreender os entorpecentes vendidos aqui no município. Nesta terça-feira apreendemos diversos objetos que irão nos auxiliar nas investigações que prosseguem", afirma.

DENÚNCIAS – As apurações continuam a fim de localizar demais suspeitos e esclarecer os fatos. A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra o tráfico de drogas. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.

